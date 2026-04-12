In piazza con il tirapugni in tasca | denunciato dai carabinieri un 19enne

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dai carabinieri di Biancavilla per aver portato con sé un tirapugni. Durante un controllo nel centro cittadino, i militari hanno trovato l’oggetto nella tasca del ragazzo, che è stato successivamente segnalato alle autorità competenti. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato alla denuncia ufficiale.

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato un 19enne di Biancavilla per “porto di oggetti atti ad offendere”. Al riguardo, impegnati in serata in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa, gli operanti nel percorrere piazza Martiri d’Ungheria, luogo abituale di ritrovo di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Gragnano, 15enne con un coltello in tasca: denunciato dai CarabinieriIl ragazzo fermato in strada con un coltello a farfalla da 12 cm: sequestrata l’arma e affidato ai genitori Ha appena compiuto 15 anni, ma quando i... Belpasso, 18enne sorpreso con un coltello in tasca: denunciato dai CarabinieriL’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione locale durante un’attività di vigilanza in un giardinetto pubblico.