Gragnano 15enne con un coltello in tasca | denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Gragnano hanno denunciato un ragazzo di 15 anni sorpreso in strada con un coltello a farfalla di 12 centimetri. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato affidato ai genitori. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il ragazzo fermato in strada con un coltello a farfalla da 12 cm: sequestrata l'arma e affidato ai genitori. Ha appena compiuto 15 anni, ma quando i Carabinieri della stazione di Gragnano lo hanno fermato, la fragilità dell'età ha preso il sopravvento sulla spavalderia che ostentava. La giacca, l'atteggiamento da adulto e il tentativo di mostrarsi più grande della sua età si sono scontrati con la realtà del controllo. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Il coltello nascosto nella giacca. I militari hanno trovato nella sua tasca un coltello a farfalla lungo 12 centimetri.

