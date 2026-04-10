Lorenzo Mariani è stato nominato nuovo amministratore delegato di Leonardo, segnando un cambiamento nella gestione dell’azienda. La decisione arriva in un periodo in cui il settore della difesa e dell’aerospazio sta vivendo importanti trasformazioni industriali e strategiche. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo rilevante per il gruppo in vista delle prossime sfide.

Lorenzo Mariani è stato indicato come nuovo amministratore delegato di Leonardo, aprendo così una nuova fase per il gruppo nel momento in cui il settore della difesa e dell’aerospazio è attraversato da profonde trasformazioni industriali e strategiche. La scelta segna il passaggio di consegne con Roberto Cingolani alla guida del campione nazionale e si inserisce in una stagione in cui al comparto viene chiesto di consolidare la crescita, rafforzare il posizionamento internazionale e accompagnare lo sviluppo dell’intera filiera. Airpress ne ha parlato con Giovanni Soccodato, ex managing director di MBDA e già responsabile delle Strategie di Leonardo per diversi anni, per capire come leggere questa nomina e che prospettive si aprono per il futuro dell’azienda. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nomina di Lorenzo Mariani apre una nuova fase per Leonardo. Soccodato spiega perché

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