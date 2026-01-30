Il Board of Peace e il piano Kushner sono totalmente illegali | per Gaza si apre una nuova fase pericolosa

Questa mattina, a Davos, il Board of Peace si è presentato con un piano di ricostruzione per Gaza. Ma l’iniziativa ha già sollevato dubbi e critiche: molti considerano il piano illegale e rischioso. La questione si fa ancora più complicata quando si parla di una possibile nuova fase di tensione nella regione.

di Roberto Iannuzzi * L'inaugurazione del Consiglio di Pace e la presentazione di un piano di ricostruzione a Davos (Svizzera), in occasione dell'annuale riunione del World Economic Forum, aprono una nuova pericolosa fase per Gaza. Il Consiglio di Pace, presieduto dal presidente americano Donald Trump e composto da paesi subordinati agli Usa o ideologicamente allineati all'inquilino della Casa Bianca, ha la non troppo velata ambizione di proporsi come alternativa alle Nazioni Unite. Tale organismo si prefigge di mediare conflitti dal Venezuela all'Ucraina, scavalcando il mandato Onu (Risoluzione 2803) che limita a Gaza il suo raggio d'azione.

