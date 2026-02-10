Questa mattina, una persona è stata fermata mentre guidava un’auto senza assicurazione. Non aveva nemmeno la patente di guida e continuava a circolare come se nulla fosse. La polizia lo ha fermato e ha sequestrato il veicolo. È un comportamento che rischia di mettere in pericolo sé stesso e gli altri.

È stato sorpreso a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa e condotta senza aver ottenuto la patente di guida. Una sfilza di violazioni che, alla fine, è costata cara all’automobilista finito sotto la lente della polizia locale. E proprio a seguito del controllo degli uomini del comando di via Tassoni, avvenuto nei giorni scorsi, si sono palesati i guai per un 35enne di origine nigeriana, un soggetto noto per gravitare nella zona del grattacielo. Il veicolo in questione è stato immediatamente posto sotto fermo e sequestro e, come da procedura, consegnato in custodia al conducente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In giro senza assicurazione. Guida nonostante il fermo

La polizia locale ha fermato un uomo alla guida senza patente e assicurazione.

