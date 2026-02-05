Fermato a un posto di blocco in moto | era senza assicurazione e con due coltelli

A Latina, la polizia ha fermato un uomo in moto durante un controllo. Era senza assicurazione e aveva con sé due coltelli. Sono state identificate in tutto 120 persone nel corso di questa operazione, che mira a mantenere l’ordine nel territorio.

Sono 120 le persone identificate a Latina nel corso dell'ultimo servizio Alto impatto realizzato in città. Le pattuglie della squadra volante della questura, insieme al personale del reparto prevenzione crimine Lazio, hanno battuto palmo a palmo le zone più critiche del capoluogo con mirati.

