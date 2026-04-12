In Emilia-Romagna è allerta gialla per i temporali con tanto di sabbia sahariana

In Emilia-Romagna si prevede un cambiamento del tempo nelle prossime ore, con un allerta gialla per temporali. La regione, che nei giorni scorsi ha goduto di giornate soleggiate e temperature elevate, si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche più instabili. Si registrano anche tracce di sabbia sahariana che potrebbero essere trasportate dai temporali. La Protezione Civile ha emesso il livello di allerta, invitando alla prudenza.

Dopo giorni di sole e temperature quasi estive, il meteo in Emilia-Romagna è pronto a cambiare bruscamente. Nella giornata di lunedì 13 aprile è atteso un peggioramento significativo con temporali anche intensi e condizioni instabili su gran parte del territorio.La causa è l’arrivo di aria più.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Temporali forti in arrivo (con la sabbia del Sahara): allerta meteo, le zone a rischio in Emilia-RomagnaBologna, 12 aprile 2026 – Temporali forti in arrivo nella giornata di domani, lunedì 13 aprile, dopo la fase stabile e molto calda degli ultimi... Allerta gialla in Emilia-Romagna: i fiumi sono "sorvegliati speciali"Nessun fenomeno significativo previsto, ma livelli dei fiumi ancora alti in pianura e possibili frane nelle aree collinari.