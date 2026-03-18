Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista a 'Il Giorno' in cui ha commentato Rafael Leao, affermando che non ci sono più motivi per aspettare e che ora tutti si rendono conto di cosa sia realmente. Cassano ha ancora una volta criticato pubblicamente il calciatore portoghese, senza usare toni diplomatici. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori commenti o analisi.

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Per l'occasione, 'FantAntonio' ha avuto modo di rifilare un'altra bordata a Rafael Leao, attaccante dei rossoneri di Massimiliano Allegri, del quale - come ormai si è abbondantemente capito - è tutt'altro che un estimatore. "Se continuo ad aspettare il miglior Leao? Qui c’è poco da aspettare, sono sei anni che lo dico: adesso tutti si accorgono di cosa sia realmente Rafa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “C’è poco da aspettare Leao, ora tutti si accorgono di cosa sia realmente”

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