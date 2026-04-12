Nelle prime due settimane di conflitto in Iran, sono stati stimati danni climatici per oltre 1,3 miliardi di dollari. Durante questo periodo, le emissioni provenienti dalla guerra equivalgono all’inquinamento prodotto da circa un milione di automobili a benzina. Questi dati riflettono l’impatto ambientale diretto delle operazioni militari sulla regione.

Soltanto nelle prime due settimane, la guerra in Iran ha inquinato come un milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. So i dati emersi da un'analisi della Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute. Tra il 28 febbraio e il 14 marzo, sono state generate oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2): più di quante ne produca l'Islanda in un intero anno. Se la crisi in Medio Oriente dovesse protrarsi per un anno, spiega lo studio, l'inquinamento prodotto peserebbe come un'economia ad alta intensità di combustibili fossili come il Kuwait, oppure come gli 84 Paesi con le emissioni più basse messe insieme: 131 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In due settimane 1,3 miliardi di dollari di danni climatici da guerra in Iran

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