In città le gare regionali di diritto internazionale umanitario giovani protagonisti
Nella città si sono svolte le gare regionali dedicate al Diritto Internazionale Umanitario, coinvolgendo giovani partecipanti provenienti da diverse scuole. L'evento ha visto la partecipazione di studenti che si sono confrontati su questioni legate alle norme che regolano i conflitti armati e la protezione delle persone coinvolte. La competizione ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento su un tema centrale nel diritto internazionale.
«Investire nella formazione dei giovani su temi come il Diritto Internazionale Umanitario significa costruire una cultura della pace e del rispetto, oggi più che mai necessaria». Così il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, Giuseppe Colla, ha commentato le Gare Regionali.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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