Contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza | mobilitazione anche a Faenza

Una petizione contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza ha portato a una mobilitazione anche a Faenza. La causa deriva dalle recenti violenze e dalla crisi umanitaria nella regione, che spinge le reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza a organizzare un flash mob davanti alle strutture sanitarie. L’evento si svolge giovedì 26 febbraio alle 13 e coinvolge cittadini e operatori sanitari. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulla situazione di Gaza e sulle sofferenze della popolazione.

Una petizione nazionale e un flash mob davanti alle strutture sanitarie di tutta Italia: è l’iniziativa promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, in programma giovedì 26 febbraio dalle 13.30 alle 14.30. A Faenza l’appuntamento è fissato alle 14 davanti al Pronto soccorso. Ad oggi hanno aderito 54 ospedali, con presìdi simbolici agli ingressi per chiedere il rispetto del diritto internazionale, rifiutare ogni forma di “schedatura” del personale umanitario e contrastare la “targettizzazione” dei sanitari. La mobilitazione nasce dopo la decisione che, dal 28 febbraio, obbligherà 37 organizzazioni non governative – tra cui Medici Senza Frontiere e Oxfam – a lasciare Gaza e la Cisgiordania per aver rifiutato di consegnare i nominativi del personale palestinese, una richiesta giudicata inaccettabile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Venezuela, Schlein sente Tajani e Conte tuona: "È violazione del diritto internazionale"

Mo: Msf, 'negando registrazione ong Israele viola diritto internazionale umanitario'

