Mani Rosse Antirazziste manifesta per l' Iran | Ancora una volta il diritto umanitario internazionale
Giovedì alle 18.15, un gruppo di manifestanti chiamato Mani Rosse Antirazziste Forlì si riunirà davanti alla Prefettura di piazza Ordelaffi per il 49esimo sit-in di protesta. La manifestazione sarà dedicata all’Iran, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul rispetto del diritto umanitario internazionale. La protesta si svolge nel rispetto delle normative e senza coinvolgimento di figure pubbliche.
Giovedì alle 18.15 Mani Rosse Antirazziste Forlì sarà davanti alla Prefettura, in piazza Ordelaffi, per il 49esimo sit-in di protesta, che sarà nuovamente dedicato all'Iran. "La popolazione iraniana, sottoposta da decenni a una grave repressione da parte del regime degli ayatollah, oggi subisce anche i massicci bombardamenti dell'operazione "Ruggito del Leone" ed "Epic Fury"", spiegano i manifestanti. "Amnesty International, nel suo Rapporto sui diritti umani 2024-2025, ha denunciato in Iran la sistematica repressione ai danni di giornalisti, artisti, scrittori, accademici, studenti universitari, persone Lgbti, membri di minoranze etniche e religiose e difensori dei diritti umani - viene ricordato -.
