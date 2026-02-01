Fabio Fognini chi è la moglie Flavia Pennetta | Lui è la mia rinascita da un brutto tradimento

Flavia Pennetta rivela che il matrimonio con Fabio Fognini rappresenta per lei una vera rinascita dopo un brutto tradimento. La ex tennista racconta di aver avuto una relazione con Carlos Moya prima di incontrare Fognini, e ora si sente rinata accanto al marito, che considera un punto di svolta nella sua vita.

Molto prima del matrimonio con Fabio Fognini, Flavia Pennetta aveva una relazione con il tennista spagnolo Carlos Moya. I due si erano conosciuti nel 2000, e la loro storia sembrava promettere bene, fino a quando lei scoprì – al telefono – di essere stata tradita. Scoprì l’infedeltà al telefono, poco dopo un match, in una conversazione che le cambiò radicalmente la vita sentimentale. Quelle parole la travolsero al punto da farla svenire per lo shock, come raccontò al Corriere della Sera: un colpo durissimo, seguito da giorni in cui faticava a mangiare, dormire e persino respirare. “Stavo giocando un match contro la Cibulkova, che a fine set va in bagno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

