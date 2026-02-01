Svetlana Simeonova, ex compagna di Fabio Fognini, rivela di aver capito che il tennista aveva una storia segreta con Flavia. La modella bulgara ha avuto una relazione con Fognini per quattro anni, fino a quando le cose sono finite. Ora, racconta dettagli sulla loro rottura e sui sospetti che aveva all’epoca.

Una delle ex più celebri del bel tennista Fabio Fognini è la modella bulgara Svetlana Simeonova, con cui Fabio ha avuto una relazione durata per bene 4 anni. La fine della loro storia non è stata chiara finché non sono circolate foto intime di Fabio e Flavia Pennetta. La celebre campionessa Slam e Fabio Fognini, il suo attuale marito, si conoscevano già da un po’, quando capirono di essere innamorati l’uno dell’altra. Peccato solo che a quel tempo entrambi fossero fidanzati e che non fu semplice per loro uscire da una situazione che, nel frattempo, era diventata molto pesante. Svetlana, a cui il tennista non aveva dato spiegazioni certe circa la rottura, ha quindi capito, di certo non nel migliore dei modi, quale fosse il motivo della loro separazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è l'ex di Fabio Fognini, la modella Svetlana Simeonova: "Avevo capito che aveva una storia segreta con Flavia"

Flavia Pennetta rivela che il matrimonio con Fabio Fognini rappresenta per lei una vera rinascita dopo un brutto tradimento.

Flavia Pennetta, ex tennista italiana, riflette sull'impatto delle nuove generazioni nel tennis e sulla crescita del movimento femminile.

