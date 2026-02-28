Scomparso da 6 giorni un uomo in Brianza si cerca un pensionato

Un uomo di 88 anni è scomparso da casa a Vimercate, in Brianza, domenica 22 febbraio. Era uscito lasciando la porta aperta e da allora non ha più fatto ritorno. Le ricerche sono ancora in corso e l'ultima segnalazione di avvistamento risale a pochi giorni fa. La trasmissione televisiva

Domenica 22 febbraio è uscito di casa lasciando la porta aperta e non è più rientrato. Proseguono le ricerche di Leonardo Ciavarella, l'uomo di 88 anni di Vimercate per il quale ha lanciato un appello anche la popolare trasmissione della Rai, Chi l'ha visto?