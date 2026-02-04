Cristiano Ronaldo in sciopero all' Al-Nassr | lo scontro con Benzema e il terremoto in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo ha deciso di non allenarsi più con l'Al-Nassr, in segno di protesta. La sua scelta arriva dopo un confronto acceso con Karim Benzema e si inserisce in un momento di grande confusione nell’universo calcistico saudita. La squadra si trova al centro di tensioni tra proprietà, mercato e staff tecnico, mentre il portoghese cerca di farsi sentire. La situazione rischia di esplodere in un vero e proprio terremoto sportivo nel regno.

cristiano ronaldo è al centro di una crisi strutturale nell’ecosistema calcistico del deserto, dove la tensione tra proprietà, mercato e vertici tecnici sta ridefinendo le prospettive del club. la controversia nasce dall’arrivo di karim benzema a al-hilal e dall’atteggiamento del fondo sovrano pif, che controlla le principali compagini del paese. il fenomeno ha innescato una frattura con al-nassr, trasformando ciò che doveva essere la stagione della consacrazione in una situazione di instabilità e confronto aperto tra giocatore e dirigenza. la discussione ha avuto una prova pratica quando il fuoriclasse ha rifiutato di scendere in campo nell’ultimo impegno della squadra, un atto che ha definito come sciopero sportivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

