Cristiano Ronaldo in sciopero all' Al-Nassr | lo scontro con Benzema e il terremoto in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo ha deciso di non allenarsi più con l'Al-Nassr, in segno di protesta. La sua scelta arriva dopo un confronto acceso con Karim Benzema e si inserisce in un momento di grande confusione nell’universo calcistico saudita. La squadra si trova al centro di tensioni tra proprietà, mercato e staff tecnico, mentre il portoghese cerca di farsi sentire. La situazione rischia di esplodere in un vero e proprio terremoto sportivo nel regno.

Cristiano Ronaldo ha deciso di fermarsi e non allenarsi più con l’Al-Nassr.

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

Miliardi, politica, conflitti e un bimbo che non sa perdere: quanto pesa il caso Ronaldo sull'Arabia; Ronaldo, lo sciopero continua: CR7 diserta anche l'allenamento dell'All Nassr; Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede; Perché Cristiano Ronaldo fa sciopero in Arabia nonostante uno stipendio da mezzo milione al giorno.

