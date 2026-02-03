Cristiano Ronaldo è sparito dalla circolazione in Arabia Saudita | un clamoroso atto di protesta
Cristiano Ronaldo è scomparso dalla scena pubblica in Arabia Saudita. Dopo aver firmato uno dei contratti più ricchi del mondo, il portoghese non si vede più in giro, alimentando i sospetti e le speculazioni. La sua assenza ha sorpreso tutti, lasciando il mondo del calcio a chiedersi cosa stia succedendo e quali siano le reali intenzioni del giocatore. Nel frattempo, il club saudita non ha ancora spiegato i motivi di questa sparizione improvvisa.
Perché tra CR7 e il club saudita s'è consumato lo strappo nonostante abbia uno dei contratti più ricchi al mondo? Ci sono tre possibili scenari sul futuro, uno clamoroso.🔗 Leggi su Fanpage.it
