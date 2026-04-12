Alla Bergamo-San Vigilio 280 moto d’epoca al via | Successo da record

Domenica 12 aprile si è svolta la 15ª edizione della rievocazione storica della Bergamo-San Vigilio, nota come Memorial Dino Sestini. Alla manifestazione hanno partecipato 280 moto d’epoca, un numero che ha superato le precedenti edizioni. L’evento è stato organizzato dal Club Orobico Auto e Moto d’Epoca di Pedrengo. La partenza si è tenuta di prima mattina, coinvolgendo appassionati e collezionisti provenienti da diverse regioni.

Bergamo. Erano 280 le moto al via nella mattina di domenica 12 aprile per la 15ª edizione della rievocazione storica della Bergamo-San Vigilio – Memorial Dino Sestini, organizzata dal Club Orobico Auto e Moto d’Epoca di Pedrengo. La partenza alle 9 da piazza della Libertà: un corteo colorato e festoso ha messo a dura prova gli organizzatori, spiazzati dalla straordinaria partecipazione complice la voglia di risalire in sella dopo un lungo inverno e la giornata particolarmente mite. La carovana ha ripercorso lo storico tracciato della gara originaria, disputatasi nel 1923: dalla città bassa verso il centro storico attraverso porta Sant’Agostino e le Mura, fino al colle di San Vigilio, punto più alto del capoluogo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Moto storiche, domenica torna la Bergamo-S. Vigilio Moto d’epoca a Gonzaga: successo da migliaia di fan e gran finaleLa Fiera Millenaria di Gonzaga ospita oggi, domenica 12 aprile 2026, l’ultima giornata della Mostra Scambio Camer, un evento che vede protagonista il...