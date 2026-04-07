Moto storiche domenica torna la Bergamo-S Vigilio

Da ecodibergamo.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si terrà la tradizionale manifestazione dedicata alle moto storiche, con la ripresa della corsa tra Bergamo e San Vigilio. L’evento, organizzato dal Club Orobico di Pedrengo, si svolgerà il 12 aprile e sarà dedicato a Dino Sestini. La gara prevede un percorso che collega le due località, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone.

L’INIZIATIVA. Tutto pronto il 12 aprile per la rievocazione dedicata a Dino Sestini e organizzata dal Club Orobico di Pedrengo. Domenica 12 aprile torna uno degli appuntamenti più affascinanti dedicati al motociclismo storico: la XV Rievocazione Storica Bergamo–San Vigilio – Memorial Dino Sestini, organizzata dal Club Orobico Auto Moto d’Epoca di Pedrengo. Un evento capace di riportare appassionati e pubblico alle atmosfere pionieristiche degli anni Venti, quando le prime competizioni su strada segnavano l’inizio di una nuova era fatta di velocità, tecnica e spirito d’avventura. La manifestazione si ispira alla cronoscalata del 3 giugno 1923, quando i motociclisti si sfidarono dal centro di Bergamo fino al colle di San Vigilio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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