Moto storiche domenica torna la Bergamo-S Vigilio

Domenica si terrà la tradizionale manifestazione dedicata alle moto storiche, con la ripresa della corsa tra Bergamo e San Vigilio. L’evento, organizzato dal Club Orobico di Pedrengo, si svolgerà il 12 aprile e sarà dedicato a Dino Sestini. La gara prevede un percorso che collega le due località, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone.

L’INIZIATIVA. Tutto pronto il 12 aprile per la rievocazione dedicata a Dino Sestini e organizzata dal Club Orobico di Pedrengo. Domenica 12 aprile torna uno degli appuntamenti più affascinanti dedicati al motociclismo storico: la XV Rievocazione Storica Bergamo–San Vigilio – Memorial Dino Sestini, organizzata dal Club Orobico Auto Moto d’Epoca di Pedrengo. Un evento capace di riportare appassionati e pubblico alle atmosfere pionieristiche degli anni Venti, quando le prime competizioni su strada segnavano l’inizio di una nuova era fatta di velocità, tecnica e spirito d’avventura. La manifestazione si ispira alla cronoscalata del 3 giugno 1923, quando i motociclisti si sfidarono dal centro di Bergamo fino al colle di San Vigilio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Moto storiche, domenica torna la Bergamo-S. Vigilio La città allaccia i caschi in vista della Bergamo–San Vigilio, in ricordo di Dino SestiniDomenica 12 aprile Bergamo ospiterà la XV Rievocazione Storica Bergamo-San Vigilio – Memorial Dino Sestini, organizzata dal Club Orobico Auto Moto... Dal 2027 una nuova fiera sulle auto e moto storiche e d'epoca: Padova Only ClassicsPadova si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato ai veicoli d’epoca. Temi più discussi: Moto storiche, domenica torna la Bergamo-S. Vigilio; A Viggiù il grande raduno del Monza Auto Moto storiche; Pachino, Il raduno di auto e moto d’epoca torna a Marzamemi domenica 12 aprile; Rievocazione storica Bergamo-San Vigilio: il fascino delle moto d'epoca fra Città Alta e lago d'Endine. Moto storiche, domenica torna la Bergamo-S. VigilioTutto pronto il 12 aprile per la rievocazione dedicata a Dino Sestini e organizzata dal Club Orobico di Pedrengo. ecodibergamo.it A Viggiù il grande raduno del Monza Auto Moto storicheDomenica 12 aprile 2026 una giornata dedicata ai motori d’epoca tra esposizioni e passione automobilistica. L’evento si svolge dalle 11 alle 17 negli spazi di Villa Borromeo ... varesenews.it Auguriamo ai nostri amici, ai presidenti dei club affiliati RIVS e a tutti gli appassionati di motorismo storico, sportivo e amatoriale di trascorrere delle feste serene in compagnia dei propri cari e delle amate nonnette storiche. Buona Pasqua dal presidente RIVS, - facebook.com facebook