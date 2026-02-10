Italia forma i funzionari pubblici africani | 6,5 milioni di euro per il Piano Mattei e nuove competenze

L’Italia investe 6,5 milioni di euro per formare funzionari pubblici in Africa. L’obiettivo è rafforzare le capacità delle amministrazioni di Costa d’Avorio, Etiopia, Kenya e Tunisia. Le prime sessioni sono partite, con corsi che puntano a migliorare le competenze e a favorire una gestione più efficace delle risorse pubbliche. Il progetto fa parte del Piano Mattei, una strategia italiana per rafforzare i rapporti con i paesi africani attraverso la formazione e la cooperazione.

L’Italia avvia un ambizioso programma di formazione per la pubblica amministrazione di quattro paesi africani – Costa d’Avorio, Etiopia, Kenya e Tunisia – nell’ambito del Piano Mattei. L’iniziativa, finanziata con 6,5 milioni di euro, mira a formare 1.320 dirigenti e funzionari pubblici nei prossimi tre anni. L’obiettivo è rafforzare le capacità amministrative e promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Italia e il continente africano. Il progetto è stato presentato alla Reggia di Caserta. Questo programma rappresenta un passo significativo per la cooperazione internazionale italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

