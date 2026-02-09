L’Africa si conferma al centro di una sfida tra Stati Uniti e Cina per il controllo delle risorse minerarie. Entrambi i paesi aumentano gli investimenti nel continente, puntando a garantirsi le materie prime critiche necessarie per tecnologia, difesa e energia pulita. Questa corsa si intreccia anche con il Piano Mattei, che cerca di rafforzare l’indipendenza energetica italiana e europea. La lotta per le risorse africane si fa più dura, con ricadute anche sui bilanci e le strategie di governo italiani e occidentali.

L’Africa è diventata uno dei principali teatri della competizione geoeconomica globale, mentre Stati Uniti e Cina cercano di assicurarsi l’accesso alle materie prime essenziali per l’industria avanzata, la difesa e la transizione energetica. Negli ultimi mesi, il contrasto tra l’approccio americano e quello cinese nella corsa a rame, cobalto e altri minerali critici si è fatto più netto, mettendo in evidenza due modelli strategici profondamente diversi. Comprenderli è una necessità per l’Italia, che cerca di proiettarsi in Africa come Paese leader della cooperazione tra Africa e Occidente, individuando nel Piano Mattei un modello di riferimento. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la competizione Usa-Cina per i minerali critici africani riguarda anche il Piano Mattei

A poco più di una settimana dal vertice tra Italia e Africa, si inizia a respirare l'aria di un incontro che potrebbe cambiare molte carte in tavola.

L'amministrazione americana sta lavorando a un nuovo blocco commerciale per fermare il predominio cinese sulle terre rare.

