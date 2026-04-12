Impresa dell’azzurro Yeman Crippa | vittoria alla Maratona di Parigi

Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi, una delle gare più prestigiose a livello internazionale, corsa sui 42,195 km nella capitale francese. La competizione ha visto circa 60 atleti partecipare alla corsa. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta azzurro, che si è imposto sulla durata e sulla resistenza della prova. La maratona si è svolta in condizioni climatiche tipiche di fine estate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vittoria storica sui 42,195 km della capitale francese. Impresa straordinaria per Yeman Crippa, che conquista la Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo, con circa 60.000 atleti al via. L’azzurro chiude la gara in 2h05:18, stabilendo il suo nuovo primato personale e firmando una delle prestazioni più importanti della sua carriera. Un successo che entra nella storia. Con questo trionfo, Crippa diventa il primo italiano a vincere la maratona di Parigi, un risultato che mancava a livello europeo da ben 24 anni, dall’affermazione del francese Benoît Zwierzchiewski nel 2002. Le parole dopo l’arrivo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Impresa dell’azzurro Yeman Crippa: vittoria alla Maratona di Parigi Maratona di Parigi, storica impresa dell'azzurro Yeman CrippaImpresa di Yeman Crippa: l’azzurro trionfa alla Maratona di Parigi , una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il... Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi: impresa storica per l’ItaliaImpresa storica alla Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo con quasi 60mila partecipanti al via.