Le tensioni recenti in città hanno portato i gruppi consiliari Immagina Aversa e Aversa Italia a chiedere un senso di responsabilità e maggiore coesione tra i membri della maggioranza. In una nota congiunta, i due gruppi hanno sottolineato l’esigenza di evitare ambiguità e di lavorare insieme per il bene della comunità. L’appello arriva a seguito di alcuni contrasti emersi nelle ultime settimane all’interno del panorama politico locale.

Un appello al senso di responsabilità e alla coesione della maggioranza. Arriva dai gruppi consiliari Immagina Aversa e Aversa Italia, che intervengono dopo le ultime tensioni registrate in città. “In questi anni - spiegano in una nota - Aversa è stata troppe volte ostaggio di dinamiche politiche opache che hanno indebolito, quando non addirittura interrotto, l’azione amministrativa. Un copione già visto, che la città non è più disposta ad accettare”. I consiglieri richiamano l’attenzione sul percorso avviato dall’amministrazione, in particolare sul risanamento del bilancio e sulle iniziative messe in campo per rilanciare l’immagine culturale della città.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Immagina Aversa e Aversa Italia alla maggioranza: “Serve responsabilità, basta ambiguità”

Forza Aversa rivendica identità e autonomia: “Siamo e restiamo centrodestra, senza ambiguità”«Forza Aversa è da sempre una realtà di centrodestra, non per opportunità né per convenienza personale, ma per cultura politica, valori di...

Aversa, tensioni in maggioranza: scontro tra consiglieri a una settimana dal voto sul bilancioA una settimana dal voto in aula sul bilancio di previsione, si incrina il clima nella maggioranza Matacena.