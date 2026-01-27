Forza Aversa rivendica identità e autonomia | Siamo e restiamo centrodestra senza ambiguità

In un contesto di incertezza politica locale, Forza Aversa ribadisce il proprio ruolo e la propria identità come centrodestra. La scelta di chiarezza e coerenza mira a rafforzare l’autonomia e la coesione del movimento, distinguendosi dalle recenti frammentazioni e riposizionamenti. Questa posizione si pone come un punto fermo per il futuro, puntando alla stabilità e alla credibilità nel panorama politico di Aversa.

«Forza Aversa è da sempre una realtà di centrodestra, non per opportunità né per convenienza personale, ma per cultura politica, valori di riferimento e visione amministrativa. Una collocazione che non nasce oggi e che non è mai stata oggetto di trattative, adattamenti o calcoli di corto respiro. Allo stesso tempo rivendichiamo con forza la nostra piena autonomia politica. Autonomia che non significa isolamento, ma libertà di giudizio e di scelta. Autonomia saldamente ancorata ai valori del centrodestra, ma accompagnata dal rifiuto netto di ogni forma di subalternità a sigle di partito, a imposizioni calate dall'alto o a logiche estranee al territorio.

