A una settimana dalla discussione sul bilancio di previsione, si registrano tensioni all’interno della maggioranza guidata da Matacena. Nei giorni scorsi, alcuni consiglieri hanno avuto confronti acceso durante le riunioni, creando una situazione di conflitto che potrebbe influenzare il voto finale. La discussione sui temi finanziari continua a generare divisioni tra i membri dell’assemblea, con il dibattito che si fa sempre più acceso.

A una settimana dal voto in aula sul bilancio di previsione, si incrina il clima nella maggioranza Matacena. E a far emergere le tensioni è soprattutto il gruppo dei Moderati, dove nelle ultime ore si sono aperte delle crepe interne. Al centro dello scontro, un emendamento al bilancio che prevede l’impiego di 180mila euro di fondi in avanzo 2025, destinati all’attivazione di un servizio di trasporto per disabili extrascolastico, alla riqualificazione di tre nuove aule alla scuola “De Curtis”, al soggiorno climatico e al verde pubblico. Un provvedimento condiviso nei contenuti, ma contestato nelle modalità. Secondo il consigliere Pietro... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, tensioni in maggioranza: scontro tra consiglieri a una settimana dal voto sul bilancio

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Aversa, tensioni in maggioranza: scontro tra consiglieri a una settimana dal voto sul bilancio