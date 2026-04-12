Il virus Epstein come ha fatto il finanziere a muoversi tra le menti che hanno creato l’intelligenza artificiale

Un'indagine rivela come un finanziere abbia utilizzato email e assegni per sostenere scienziati e progetti legati all’intelligenza artificiale, mantenendo un basso profilo. I dettagli delle comunicazioni e delle transazioni finanziarie mostrano un coinvolgimento diretto nel supporto di idee e sviluppi nel settore, senza mai apparire pubblicamente. Le fonti indicano che il suo ruolo si è svolto dietro le quinte, senza lasciare tracce visibili di un intervento diretto.