Il virus Epstein come ha fatto il finanziere a muoversi tra le menti che hanno creato l’intelligenza artificiale
Un'indagine rivela come un finanziere abbia utilizzato email e assegni per sostenere scienziati e progetti legati all’intelligenza artificiale, mantenendo un basso profilo. I dettagli delle comunicazioni e delle transazioni finanziarie mostrano un coinvolgimento diretto nel supporto di idee e sviluppi nel settore, senza mai apparire pubblicamente. Le fonti indicano che il suo ruolo si è svolto dietro le quinte, senza lasciare tracce visibili di un intervento diretto.
Dalle mail agli assegni, come Jeffrey Epstein ha finanziato scienziati e idee chiave sull’IA restando nell’ombra. Abbiamo ricostruito una rete d’élite dove denaro, potere e visioni radicali si intrecciano nel plasmare il futuro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il 16enne brianzolo che ha vinto le Olimpiadi di Intelligenza ArtificialeStudia al Liceo Banfi di Vimercate ed è diventato campione di italiano di Intelligenza Artificiale.
“Epstein era ossessionato da Chiara Baschetti, voleva incontrarla”. Chi è l’attrice italiana che ha detto no al finanziere: “Il mio istinto mi ha guidata”La sua presenza negli "Epstein files" risale al 2015-2016, quando il miliardario condannato per pedofilia le scrisse nella speranza - vana - di...