Il 16enne brianzolo che ha vinto le Olimpiadi di Intelligenza Artificiale

Fabio Cigaina, 16 anni di Vimercate, ha vinto le Olimpiadi di Intelligenza Artificiale in Italia, dimostrando una grande passione per la tecnologia. La vittoria è arrivata grazie al suo impegno durante le prove, dove ha risposto correttamente a domande su algoritmi e apprendimento automatico. Studente al Liceo Banfi, Fabio ha superato concorrenti provenienti da tutto il Paese, conquistando il titolo con un punteggio elevato.

Studia al Liceo Banfi di Vimercate ed è diventato campione di italiano di Intelligenza Artificiale. Parliamo di Fabio Cigaina, 16enne brianzolo che è riuscito a vincere la prima edizione italiana delle Olimpiadi di Intelligenza Artificiale. Lo studente brianzolo è riuscito, studiando anche da autodidatta, a governare al meglio l'Intelligenza Artificiale dando sfoggio di una maestria che lo ha visto primeggiare sugli altri durante la competizione. Il successo nazionale consentirà ora al giovane vimercatese di partecipare alle selezioni internazionali in programma a Lubiana. Cigaina è stato quindi invitato in Regione per ricevere i complimenti da parte delle istituzioni.