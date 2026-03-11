Il trattore si ribalta e lo investe | salvo agricoltore di 93 anni

Un agricoltore di 93 anni è stato coinvolto in un incidente lunedì mattina quando il suo trattore si è ribaltato e lo ha investito. La figlia dell’uomo ha definito l’evento un miracolo, sottolineando che l’agricoltore è stato salvato da conseguenze più gravi. L’incidente si è verificato in un campo, senza altre persone coinvolte.

L'episodio a lieto fine è avvenuto lunedì 9 marzo a Vigonza. La figlia dell'uomo: «Non smetterò mai di ringraziare le persone che si sono fermate ad aiutare mio padre». Il fenomeno delle "morti verdi" miete circa 120 vittime l'anno «Un miracolo», lo ha definito F.A., la figlia dell'agricoltore di 93 anni che lunedì mattina stava per essere schiacciato dal peso del suo trattore. L'incidente è avvenuto in uno dei campi di proprietà dell'uomo, in via Cimitero, a Vigonza. Le cause sono ancora da accertare ma, in base alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe deciso di estirpare un albero, aiutandosi con il mezzo agricolo. Nel tentativo di sradicare alcune radici rimaste, avrebbe agganciato una catena al trattore.