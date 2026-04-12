Un arbitro locale ha annunciato l’intenzione di realizzare un nuovo impianto per il calcio nel quartiere Ponte, con l’obiettivo di favorire l’accesso dei giovani allo sport. La proposta prevede la costruzione di una struttura dedicata nel borgo, con l’intento di stimolare la partecipazione dei ragazzi alle attività sportive. L’idea, condivisa da diversi abitanti, mira a creare uno spazio dedicato alle giovani generazioni del territorio.

Arcola (La Spezia), 12 aprile 2026 – “Il mio sogno per il borgo: un nuovo impianto sportivo al Ponte e tanti giovani che si avvicinano al calcio”. Abdelouahed Essaadi, origine marocchina, da più di trent’ anni in Italia, risiede ad Arcola, è consigliere comunale di maggioranza, eletto nella lista della sindaca Monica Paganini. Ma più che la politica, lui è conosciuto come amatissimo arbitro Abdu: una passione per il calcio che coltiva da sempre, praticata ovunque. “Il Marocco nel calcio sta facendo passi da gigante, la strategia è fare leva sui giovani – spiga Essaadi –, invece il calcio in Italia sta diventando uno sport che sta perdendo la condizione popolare, gli impianti sono poco accessibili e ci sono sempre meno squadre giovanili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sogno dell’arbitro: “Un impianto da calcio per far giocare i ragazzi”

Campo da calcio rovinato dall’elicottero del ministro Nordio, il sindaco di Potenza: «800 ragazzi ora non possono giocare»L’atterraggio dell’elicottero di Carlo Nordio di ieri sul campo da calcio di Potenza della Figc ha rovinato il manto in erba sintetica.

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