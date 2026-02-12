Campionati Italiani Master | Zugnoni conquista il bronzo nella corsa campestre e la Valtellina brilla a Roma

A Rocca di Papa, nel cuore di Roma, Graziano Zugnoni si è aggiudicato il bronzo nella corsa campestre tra i Master 50. L’atleta valtellinese ha dimostrato di avere ancora tanta energia e tenacia, portando a casa un risultato importante ai Campionati italiani. La Valtellina si fa notare anche in questa occasione, confermando la sua tradizione sportiva.

Bronzo e Longevità: Zugnoni brilla nei Campionati Italiani Master di Corsa Campestre. Rocca di Papa (Roma) è stata teatro di una grande impresa sportiva: Graziano Zugnoni ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Master 50 ai Campionati italiani di corsa campestre. L’evento, svoltosi giovedì 12 febbraio 2026, ha visto oltre 700 atleti sfidarsi su un percorso impegnativo, celebrando la passione e la resilienza dello sport master. La Competizione e i Campioni d’Italia. La manifestazione, caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 5°C con una leggera brezza da est-sud-est, ha incoronato i nuovi campioni italiani master.🔗 Leggi su Ameve.eu

