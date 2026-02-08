Fischnaller conquista il bronzo nello slittino | l’Italia brilla a Cortina settima medaglia ai Giochi Invernali

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino e regala all’Italia la settima medaglia ai Giochi di Cortina. L’atleta ha bissato il risultato di Pechino, portando a casa un’altra medaglia olimpica dopo anni di sacrifici. La gara si è disputata tra gli spalti gremiti e il pubblico ha festeggiato con entusiasmo la vittoria dell’italiano.

Dominik Fischnaller ha riconquistato il bronzo olimpico nello slittino singolo maschile, replicando il successo ottenuto alle Olimpiadi di Pechino quattro anni fa. L'atleta trentaduenne ha completato una prestazione solida e convincente sulla pista del Cortina Sliding Centre, intitolata alla memoria del leggendario bobista Eugenio Monti, assicurandosi un posto sul podio in una competizione che ha visto il tedesco Max Langenhan aggiudicarsi la medaglia d'oro e l'austriaco Jonas Mueller l'argento. La settima medaglia complessiva per l'Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina ha confermato la crescita esponenziale dello slittino italiano, un movimento che continua a stupire e a raccogliere risultati di prestigio sulla scena internazionale.

