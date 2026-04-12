’Il Portico’ riapre i battenti Sotto la guida dello chef De Riggi
Dopo diversi anni di chiusura, il ristorante noto come 'Il Portico' si appresta a riaprire i battenti. La gestione sarà affidata allo chef De Riggi, che assumerà il ruolo di coordinatore della cucina. La riapertura rappresenta un ritorno per il locale, considerato un punto di riferimento nel panorama della ristorazione locale. L'inaugurazione è prevista nel prossimo futuro, senza ancora una data ufficiale.
Dopo anni di chiusura, si prepara a riaprire un punto di riferimento della ristorazione del territorio reggiano. Si tratta del ristorante Il Portico, situato alle porte di Correggio, in zona Canolo, dove una storica cascina di fine Ottocento sta per tornare a essere utilizzata come luogo di feste, ricevimenti, ma anche come luogo dove consumare un pranzo o una cena di qualità. Di recente si sono conclusi gli interventi di riqualificazione strutturale, in vista della riapertura fissata per il 17 aprile, anticipata da una festa di inaugurazione il giorno prima, con inizio alle 19. Dietro a questo progetto c’è Nello De Riggi, chef di notevole...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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