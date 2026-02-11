Dopo quattro mesi di chiusura, la biblioteca Bonetta a Pavia riapre le porte. Gli interventi di sicurezza sono ancora in corso, ma l’edificio può tornare a essere accessibile al pubblico. La ripresa, comunque, è considerata solo una soluzione temporanea, in attesa di lavori più approfonditi.

Pavia – Dopo lo stop di quattro mesi per la rimozione del guano di piccione, la messa in sicurezza del sottotetto e l’installazione di reti di protezione, da ieri la biblioteca Bonetta è di nuovo aperta. «Ci eravamo impegnati a effettuare un intervento tampone che permettesse la riapertura della biblioteca – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi – in attesa di una ristrutturazione definitiva, e così è stato». Il patrimonio della biblioteca . La biblioteca conserva un patrimonio di 220mila volumi e opuscoli. Ma è anche un centro di conservazione storica che custodisce quasi 200 manoscritti, oltre 12mila autografi, 64 incunaboli, più di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, dopo il fermo di quattro mesi: “La biblioteca Bonetta riapre i battenti. Per ora un intervento tampone”

Approfondimenti su Pavia Biblioteca

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pavia Biblioteca

Argomenti discussi: Garlasco e il sistema Pavia: i due pm rinunciano ai fascicoli sulla presunta corruzione di Venditti; Scassina il negozio ma viene ripreso dalle telecamere Arrestato sul posto; Gasperini D’accordo con De Rossi, Dybala? Spero la prossima settimana; Sciopero dei treni, fermo un convoglio su tre.

Pavia saluta il nuovo questore: Luigi Di Clemente accolto dal prefettoPavia, 1 dicembre 2025 – Appena insediato, subito al lavoro sull'ordine e sicurezza pubblica in provincia. È iniziato oggi, lunedì 1 dicembre, il nuovo incarico di questore di Pavia per Luigi Di ... ilgiorno.it

La rapina di Capodanno. Giovani accerchiati picchiati e derubati. Scatta un primo fermoUno dei due ragazzi aggrediti era stato anche rapinato del cellulare. E uno dei tre aggressori è stato identificato, rintracciato e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, con l’accusa di ... ilgiorno.it