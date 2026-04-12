Il Pentagono sta cercando di affrontare la cosiddetta “nebbia della guerra” per ridurre le perdite di velivoli nei conflitti in Medio Oriente. Con l’aumento delle perdite di velivoli, l’attenzione si concentra sulla ricerca di metodi per migliorare la consapevolezza situazionale durante le operazioni militari. La “nebbia della guerra” rappresenta una delle sfide più difficili da gestire nei conflitti moderni, influenzando le decisioni sul campo.

Con l’aumentare delle perdite di velivoli nei cieli del Medio Oriente, il Pentagono sta cercando una soluzione per combattere quella che da sempre rappresenta una delle incognite più pericolose dei conflitti moderni: la “Fog of War, la nebbia della guerra. Non si tratta, questa volta, di un nuovo sistema d’arma, ma di qualcosa di meno visibile e potenzialmente decisivo: un sistema software capace di integrare dati, sensori e informazioni operative in tempo reale, restituendo ai piloti una visione chiara e condivisa del campo di battaglia. Il problema è emerso con forza nel corso dell’Operazione Epic Fury. I velivoli statunitensi andati...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Pentagono vuole combattere la Fog of War per non perdere altri velivoli

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