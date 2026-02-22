Milan Parma 0-1 video gol e highlights del match | scudetto più lontano

Il Milan perde 1-0 contro il Parma a San Siro, causando la fine di una lunga serie di risultati positivi. La squadra rossonera non segna da tre partite e subisce un gol nel secondo tempo, mettendo a rischio la corsa allo scudetto. Il Parma sfrutta un'occasione al 70' e conquista i tre punti, mentre i padroni di casa cercano di reagire senza successo. La partita si conclude con un risultato che complica le ambizioni del Milan.

Il Milan, domenica sera, perde 1-0 a San Siro contro il Parma, interrompendo una serie di 24 risultati utili e 19 gare consecutive a segno. La sconfitta spegne di fatto le residue ambizioni di rimonta sull’Inter, anche se i ko di Napoli e Juve limitano i danni in classifica. I rossoneri hanno fatto la partita e creato diverse occasioni, soprattutto con Pulisic e Leao, ma senza concretizzare nei momenti chiave. A complicare il pomeriggio anche l’infortunio di Loftus-Cheek dopo uno scontro con Corvi, con conseguente cambio forzato. All’80’ decide Troilo di testa su corner: Piccinini annulla, poi il Var ribalta e convalida; per il Milan è il quarto stop interno nelle ultime sei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milan-Parma, Gabbia: "Siamo delusi. Il gol Inutile creare polemiche adesso"

