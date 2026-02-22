Il Milan cade in casa con il Parma e vede lo scudetto sempre più lontano

Il Milan perde contro il Parma in casa, causato da un autogol al 60'. La squadra rossonera non riesce a reagire e subisce la sconfitta che allontana sempre di più la vetta della classifica. Con questa vittoria, il Parma ottiene tre punti preziosi che rafforzano la sua posizione in classifica. I tifosi del Milan restano delusi, mentre la corsa scudetto si fa più complicata. La prossima partita sarà decisiva per entrambe le squadre.

AGI - Si ferma il Milan, che a San Siro viene sconfitto 1-0 dal Parma e perde decisamente contatto con la vetta della classifica occupata dall' Inter, ormai distante dieci punti. Il sogno scudetto rischia di tramontare definitivamente per Modric e compagni, battuti dal contestato gol di Troilo nel finale (la rete era stata annullata dall'arbitro Piccinini, che poi ha cambiato idea una volta al Var ). Di contro, vittoria d'oro per il Parma di Carlos Cuesta, che sale così al dodicesimo posto e allontana la zona retrocessione. Partenza aggressiva degli emiliani, che dopo due minuti va vicino al vantaggio sul cross di Valeri e la girata mancina di Pellegrino che non trova per poco la porta, complice anche una deviazione milanista. 🔗 Leggi su Agi.it

Milan Parma 0-1, video gol e highlights del match: scudetto più lontanoIl Milan perde 1-0 contro il Parma a San Siro, causando la fine di una lunga serie di risultati positivi.

Milan Parma 0-1: beffa Troilo per i rossoneri. Allegri vede svanire il sogno scudettoTroilo ha deciso il risultato della partita tra Milan e Parma, segnando il gol decisivo all'ultimo minuto.

