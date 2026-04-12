Il Papa ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Libano, sottolineando l’obbligo morale di proteggere la popolazione civile. In un messaggio rivolto al popolo libanese, ha espresso solidarietà e vicinanza nei giorni segnati da dolore e paura. La richiesta arriva in un momento di intensi conflitti e tensioni, con l’obiettivo di fermare le ostilità e salvaguardare le vite dei civili coinvolti.

“Anche all’amato popolo libanese sono più che mai vicino in questi giorni di dolore, di paura e di invincibile speranza in Dio, il principio di umanità inscritto nella coscienza di ogni persona è riconosciuto nelle leggi internazionali” e “comporta l’obbligo morale di proteggere la popolazione civile dagli atroci effetti della guerra, faccio appello alle parti in conflitto a cessare il fuoco e a ricercare con urgenza una soluzione pacifica”. Sono gli appelli lanciati da Papa Leone XIV al Regina Caeli da piazza San Pietro. Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo. Certe polemiche resistono ancora oggi Pierina Paganelli, mi chiedo: per quale motivo la nuora ha scritto un biglietto al giudice? Un 17enne muore mentre è in gita scolastica a Firenze: ipotesi malore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Papa fa appello al cessate il fuoco: “In Libano obbligo morale di proteggere la popolazione civile”

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