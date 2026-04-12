Il Papa fa appello al cessate il fuoco | In Libano obbligo morale di proteggere la popolazione civile
Il Papa ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Libano, sottolineando l’obbligo morale di proteggere la popolazione civile. In un messaggio rivolto al popolo libanese, ha espresso solidarietà e vicinanza nei giorni segnati da dolore e paura. La richiesta arriva in un momento di intensi conflitti e tensioni, con l’obiettivo di fermare le ostilità e salvaguardare le vite dei civili coinvolti.
“Anche all’amato popolo libanese sono più che mai vicino in questi giorni di dolore, di paura e di invincibile speranza in Dio, il principio di umanità inscritto nella coscienza di ogni persona è riconosciuto nelle leggi internazionali” e “comporta l’obbligo morale di proteggere la popolazione civile dagli atroci effetti della guerra, faccio appello alle parti in conflitto a cessare il fuoco e a ricercare con urgenza una soluzione pacifica”. Sono gli appelli lanciati da Papa Leone XIV al Regina Caeli da piazza San Pietro. Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo. Certe polemiche resistono ancora oggi Pierina Paganelli, mi chiedo: per quale motivo la nuora ha scritto un biglietto al giudice? Un 17enne muore mentre è in gita scolastica a Firenze: ipotesi malore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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