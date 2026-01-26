Maya Hawke alle prese col post-Stranger Things | il saggio consiglio del padre Ethan Hawke

Dopo il successo di Stranger Things, Maya Hawke si confronta con il percorso post-serie. In un'intervista, il padre Ethan Hawke, attore e scrittore, ha condiviso un consiglio saggio rivolto alla figlia, offrendo uno sguardo autentico sulla crescita e le sfide nel mondo dello spettacolo. Un momento di riflessione tra generazioni, che mette in luce l'importanza di equilibrio e consapevolezza nel percorso artistico.

L'attore veterano, ospite del Sundance dopo aver celebrato la sua quinta nomination all'Oscar, ha svelato il saggio consiglio impartito alla figlia Maya. Cuor di papà. Mentre si trova ospite del Sundance Film Festival 2026 per presentare il suo ultimo film, il crime drama The Weight, ambientato durante la Grande Depressione, Ethan Hawke ha trovato il tempo per riflettere sulla carriera della figlia Maya Hawke, attualmente alle prese col post-Stranger Things. Reduce dalla quinta nomination all'Oscar della sua carriera per il ruolo del compositore Lorenz Hart nel biopic di Richard Linklater Blue Moon, Ethan Hawke ha rivelato il consiglio offerto alla figlia Maya, reduce dal successo della serie dei fratelli Duffer.

