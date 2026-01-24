Morto Nazzareno Canuti | vinse lo scudetto con l’Inter di Bersellini

Nazzareno Canuti, ex calciatore e vincitore dello scudetto con l’Inter di Bersellini, è deceduto a 70 anni. Nato il 15 gennaio, la sua scomparsa è avvenuta il 24 gennaio, a pochi giorni dalla ricorrenza. Canuti si è spento a causa di un tumore fulminante. La sua figura resta nel ricordo di chi ha seguito la sua carriera e i successi ottenuti nel calcio italiano.

Milano, 24 gennaio 2026 – Aveva appena compiuto 70 anni, lo scorso 15 gennaio. Se ne è andato pochi giorni dopo, questa mattina sabato 24 gennaio, colpito da un tumore fulminante. E’ morto Nazzareno Canuti, ex difensore dell’Inter e pure del Milan a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Originario di Bozzolo, in provincia di Mantova, aveva vestito le maglie di entrambe le squadre di Milano, come avevano fatto in pochissimi all’epoca. Nell’arco della carriera aveva militato anche in Genoa, Catania e Solbiatese. In Nazionale non era mai arrivato, ma vantava 10 presenze nell’ Under 21. Inter e Milan, dunque, ma il suo cuore era decisamente nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Addio a Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto del 1980 con l'Inter e giocò in B col MilanÈ scomparso Nazzareno Canuti, ex difensore noto per aver vinto lo scudetto del 1980 con l’Inter.

Morto Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto con l’Inter di BerselliniL’ex difensore aveva appena compiuto 70 anni. Giocò anche nel Milan, allora in serie B, ma il suo cuore restò sempre nerazzurro ... ilgiorno.it

Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, campione d'Italia con l'Inter nel 1980Se ne va un altro pezzo del calcio anni '70 e '80. Ci lascia anche Nazzareno Canuti, difensore di quella storica Inter di Bersellini capace di vincere in carrozza lo scudetto '79/'80. L'ultima senza s ... msn.com

