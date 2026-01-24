Morto Nazzareno Canuti | vinse lo scudetto con l’Inter di Bersellini

Nazzareno Canuti, ex calciatore e vincitore dello scudetto con l’Inter di Bersellini, è deceduto a 70 anni. Nato il 15 gennaio, la sua scomparsa è avvenuta il 24 gennaio, a pochi giorni dalla ricorrenza. Canuti si è spento a causa di un tumore fulminante. La sua figura resta nel ricordo di chi ha seguito la sua carriera e i successi ottenuti nel calcio italiano.

Milano, 24 gennaio 2026 – Aveva appena compiuto 70 anni, lo scorso 15 gennaio. Se ne è andato pochi giorni dopo, questa mattina sabato 24 gennaio, colpito da un tumore fulminante.  E’ morto Nazzareno Canuti, ex difensore dell’Inter e pure del Milan a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Originario di Bozzolo, in provincia di Mantova, aveva vestito le maglie di entrambe le squadre di Milano, come avevano fatto in pochissimi all’epoca. Nell’arco della carriera aveva militato anche in Genoa, Catania e Solbiatese. In Nazionale non era mai arrivato, ma vantava 10 presenze nell’ Under 21.  Inter e Milan, dunque, ma il suo cuore era decisamente nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

