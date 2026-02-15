Il divorzio da Boateng? È stato come un lutto ho perso dieci chili Sono stata malissimo uno psichiatra mi ha aiutata anche con le medicine | la confessione di Melissa Satta a Verissimo

“Il divorzio da Boateng? È stato come un lutto, ho perso dieci chili”. Melissa Satta è da sempre al centro del gossip ma raramente scende nei dettagli della sua vita privata. Un’eccezione l’ha fatta ieri, nel corso di una lunga intervista a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, dove ha parlato della fine del suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng, con cui nel 2014 ha avuto il figlio Maddox, e del grande amore con Carlo Gussalli Beretta. “Spero davvero che sia una storia destinata a durare per sempre, perché non potrei chiedere di meglio”, ha ammesso la showgirl sarda, che non ha escluso un altro matrimonio e un figlio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Melissa Satta si è presentata a Verissimo per parlare dei suoi primi quarant’anni, dopo aver perso dieci chili a causa di una recente crisi di nervi.

Rossella Erra condivide la sua esperienza di perdita di 17 chili, mantenendo uno stile di vita equilibrato anche durante le festività.

Melissa Satta: "Carlo Beretta racchiude la perfezione di un rapporto"