All'inizio della partita tra Napoli e Parma, il Napoli ha subito un gol dopo soli 36 secondi, segnato da Strefezza. La squadra ospite si è trovata in svantaggio immediatamente, con il gol che è arrivato all'inizio del match. La partita è iniziata con un episodio che ha subito condizionato il ritmo della gara.

Pronti via, Napoli subito sotto. Disattenzione di Buongiorno e Juan Jesus che si fanno anticipare di testa e lasciano Strefezza solo soletto Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio Serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Vanja Milinkovic Savic Pronti via, il Napoli subisce gol a Parma. Dopo 36 secondi, il Napoli va sotto. Gol di Strettezza. la squadra di Conte si è fatta trovare impreparata su lancio lungo di Suzuki. Di testa Nesta Elphege (ottimo inizio il suo) ha anticipato sia Juan Jesus sia Buongiorno e ha spezzato per Strefezza lasciato solo soletto. Il calciatore ex Lecce è andato in porta e con un bel destro rasoterra a giro ha beffato Milinkovic Savic: pallone sul palo e poi gol.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza

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