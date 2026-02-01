Calciomercato Parma prende quota l’idea Strefezza | i crociati ora accelerano per chiudere!

Il Parma si muove con decisione per portare a casa Strefezza. I crociati sono ormai vicini a chiudere l’affare, dopo aver aumentato i contatti con l’Olympiacos. La trattativa accelera nelle ultime ore di mercato, con i dirigenti che cercano di mettere nero su bianco il trasferimento.

A meno di 48 ore dalla fine del mercato, il Parma lavora ancora per rinforzare l’attacco.

Calciomercato Cagliari, l’affare tra Cagliari e Parma per lo scambio di prestiti tra Cutrone e Luvumbo sta diventando sempre più concretoCalciomercato Cagliari, l’affare tra Cagliari e Parma per lo scambio di prestiti tra Cutrone e Luvumbo sta diventando sempre più concreto Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello S ... cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, asse caldo con il Parma! Cutrone per Luvumbo: cosa filtraCalciomercato Cagliari, si prevede un presunto scambio con la società ducale! Patrick Cutrone per Zito Luvumbo: lavori in corso. Le ultimissime Il calciomercato in casa Cagliari entra in una fase semp ... cagliarinews24.com

#Parma, Cutrone torna al #Como: andrà al Monza dove ritroverà Hernani #calciomercato x.com

NESTA ELPHEGE È GIALLOBLÙ È ufficiale l’arrivo a Parma dell’attaccante francese dal Grenoble a titolo definitivo per rinforzare il reparto offensivo crociato. Elphege è dunque il terzo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato, dopo Caviglia - facebook.com facebook