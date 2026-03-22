San Giovanni Rotondo | domenica 22 marzo la traslazione di Padre Pio orari e programma

Domenica 22 marzo a San Giovanni Rotondo si svolgerà la traslazione della reliquia del corpo di Padre Pio. L’evento coinvolge i fedeli locali e i visitatori che parteciperanno alle cerimonie religiose previste durante la giornata. Sono stati comunicati gli orari e il programma ufficiale, che prevedono processioni e momenti di preghiera. La giornata rappresenta un momento di grande partecipazione religiosa per la comunità.

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, presieduta da fr. Francesco Dileo. La traslazione rappresenta uno dei momenti più intensi per la comunità religiosa locale e per tutti i devoti di Padre Pio. La figura del santo continua infatti ad attirare ogni anno migliaia di visitatori, rendendo San Giovanni Rotondo uno dei principali luoghi di pellegrinaggio in Italia. Partecipare alla celebrazione significa vivere un’esperienza di fede autentica, fatta di raccoglimento, preghiera e condivisione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - San Giovanni Rotondo: domenica 22 marzo la traslazione di Padre Pio, orari e programma Articoli correlati Sport in tv oggi (domenica 22 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 22 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il calcio... Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari domenica 22 marzo, tv, programma, streamingOggi, domenica 22 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per il biathlon, lo sci di... Altri aggiornamenti su San Giovanni Rotondo Temi più discussi: San Giovanni Rotondo: domenica 22 marzo la traslazione di Padre Pio; Gruppi di preghiera di Padre Pio – pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo 2026; Giornata Mondiale del Servizio Sociale – 25 marzo 2026 – San Giovanni Rotondo; Il corpo di Padre Pio sarà traslato nella nuova chiesa a lui dedicata. SAN GIOVANNI ROTONDO San Giovanni Rotondo: domenica 22 marzo la traslazione di Padre PioUn appuntamento carico di spiritualità e partecipazione attende i fedeli con la traslazione della reliquia del corpo di Padre Pio ... statoquotidiano.it VIA CRUCIS San Giovanni Rotondo: Le ferite del Gargano nella Via Crucis 2026Mercoledì 25 marzo, a San Giovanni Rotondo, si terrà la quinta edizione della Via Crucis organizzata dalla Comunità Laudato si’ ... statoquotidiano.it Autismo, la storia di Biagio da San Giovanni Rotondo: «Progressi grazie alla terapia in acqua, ma non tutti possono permetterselo» - News x.com San Giovanni Rotondo, l'immigrazione interroga società e chiesa: nasce l'ufficio dedicato per l'accesso ai servizi sanitari facebook