Il mantello di San Francesco farà tappa anche a Pietrelcina

Il mantello di San Francesco arriverà a Pietrelcina, offrendo ai fedeli l’opportunità di venerarlo. L’evento, previsto per il 26 aprile 2026, sarà un momento di grande significato spirituale. Il Ministro Provinciale, fra Francesco Dileo, ha annunciato l’esposizione del prezioso tessuto, donato da San Francesco a Santa Elisabetta d’Ungheria e attualmente custodito a Parigi. Un’occasione per riflettere sulla storia e sulla spiritualità del santo.

Tempo di lettura: 4 minuti "Il 26 aprile 2026 – ha dichiarato il Ministro Provinciale fr. Francesco Dileo – avremo l'onore di accogliere in questo Santuario, per essere esposto alla pubblica venerazione, il mantello del nostro serafico Fondatore, da lui donato a santa Elisabetta d'Ungheria, attualmente custodita presso il convento dei Frati Cappuccini di Parigi. Al termine di questa solenne Concelebrazione eucaristica, sono felice di annunciare un evento di grazia straordinario per la nostra Provincia religiosa, in particolar modo per la Fraternità cappuccina di San Giovanni Rotondo, per l'intera famiglia francescana e per tutta la comunità locale. Il sacro mantello di San Francesco arriva a San Giovanni RotondoIl sacro mantello di San Francesco d'Assisi, attualmente conservato nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Boissonnade in Francia, sarà esposto a San Giovanni Rotondo il 26 aprile. L'arrivo del mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo il 26 aprile 2026. Una tappa dell'indumento-reliquia sicuramente anche nel paese natale di Padre Pio.In occasione dell'ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d'Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla promulgazione della bolla Religionis Zelus, con cui ... Il sacro mantello di San Francesco arriva a San Giovanni RotondoSarà esposto alla venerazione dei fedeli nel Santuario di Santa Maria delle Grazie dal 26 aprile al primo luglio ...

