Il maleficio del Chelsea | 13 gare senza vittorie contro il Manchester City nel 2021

Domenica si terrà la partita tra Chelsea e Manchester City, una sfida che si ripete nel calendario di Premier League. Nel corso del 2021, il Chelsea ha affrontato il Manchester City in 13 incontri senza riuscire a ottenere una vittoria. Questa serie di risultati negativi ha segnato il confronto tra le due squadre nel corso dell’anno, creando aspettative diverse per la prossima sfida.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 32° turno della Premier League si preannuncia emozionante, con il Chelsea che ospiterà il Manchester City. Questa partita è particolarmente significativa per i Blues, che non riescono a sconfiggere i Sky Blues dal trionfo in finale di Champions League nella stagione 202021. L’incontro è atteso con grande interesse, non solo per la rivalità tra i due club, ma anche per le implicazioni sulla classifica. Il Chelsea, dopo un avvio di stagione complesso, spera di trovare una vittoria che potrebbe riaccendere le speranze per un piazzamento nelle posizioni europee.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il maleficio del Chelsea: 13 gare senza vittorie contro il Manchester City nel 2021. Leggi anche: Valverde eroe al Bernabeu, tripletta e Manchester City ko contro il Real. Il PSG batte il Chelsea FA Cup femminile: il Chelsea lascia tardi contro il Tottenham mentre il Manchester City raggiunge le semifinaliAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Lo straordinario gol di Veerle Buurman all’86’ ha portato il Chelsea, campione in carica della FA Cup...