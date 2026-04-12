Il Lunano non si ferma più oggi può fare festa

Il Lunano prosegue la sua serie positiva e oggi può festeggiare una vittoria importante. La partita si è conclusa con la presenza di diversi giocatori in campo, tra cui Andreani, Battistoni, Beninati, Lorenzoni, Nobili G., Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni, Montagnoli e Sema. Alcuni cambi sono avvenuti nel corso del secondo tempo, con inserimenti come Temellini, Bracci, Franca, Germinale e altri.