Il Lunano non si ferma più oggi può fare festa

Da ilrestodelcarlino.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lunano prosegue la sua serie positiva e oggi può festeggiare una vittoria importante. La partita si è conclusa con la presenza di diversi giocatori in campo, tra cui Andreani, Battistoni, Beninati, Lorenzoni, Nobili G., Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni, Montagnoli e Sema. Alcuni cambi sono avvenuti nel corso del secondo tempo, con inserimenti come Temellini, Bracci, Franca, Germinale e altri.

lunano 2 villa s.martino 1: Andreani, Battistoni, Beninati (28’st Temellini), Lorenzoni, Nobili G., Zandri, Pagliardini (46’st Bracci), Paradisi (38’st Franca), Zazzeroni (38’st Germinale), Montagnoli (28’st Temellini), Sema. All.: Manfredini (squalificato) VILLA SAN MARTINO: Capuccini, Gennari, Cecchini, Ascani (13’st Tartaglia), Paoli, Montanari, Baldini (13’st Tatò Fra.), Tatò Fed., Carburi, Balleroni (5’st Bartomioli), Battisodo (43’st Ciabotti). All.: Crisantemi Arbitro: Cittadini di Macerata. Reti: 4’pt Carburi, 31’pt, 3’st Pagliardini Il Lunano prosegue la propria corsa in vetta superando in rimonta il Villa San Martino al termine di una gara combattuta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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