L’ultimo dono di una 63enne | dopo il decesso espiantati i suoi organi per salvare altre vite

Una donna di 63 anni di Lecce ha donato gli organi dopo la morte. Era ricoverata al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è deceduta a causa di un’emorragia cerebrale. La sua famiglia ha deciso di donare, permettendo di salvare altre vite. Un gesto che dimostra come il dolore possa trasformarsi in un atto di grande generosità.

Una tragedia che si trasforma in speranza. Una donna scomparsa prematuramente a causa di un’emorragia cerebrale, ha permesso il prelievo di cuore, fegato, reni e cornee LECCE – Il dolore di una perdita improvvisa che diventa un gesto d’amore estremo e collettivo. Presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, una donna di 63 anni, deceduta nel reparto di anestesia e rianimazione a seguito di un’emorragia cerebrale, ha donato i propri organi, aprendo una nuova prospettiva di vita per numerosi pazienti in attesa di trapianto. Dopo il delicato accertamento della morte encefalica, i familiari della donna hanno espresso con determinazione il consenso alla donazione, onorando la memoria della congiunta con una scelta di altissimo valore civico.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Organismi Amputato dopo l’incidente, il coraggio del pompiere Federico: “Voglio salvare altre vite” Federico Sandrolini, pompiere di Sasso Marconi, ha affrontato un grave incidente che gli ha portato l’amputazione di una gamba. Enrico, il suo dono ha salvato altre vite. Un serata per ricordarlo Nembro si prepara a ricordare Enrico, il giovane barista di 21 anni morto in un incidente nel 2021. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lecce Organismi Argomenti discussi: Florjan Frroku e l’ultimo dono d’amore: la scelta di donare gli organi; Brain Donation is Final Gift of 24-Year-Old Diagnosed with FTD - AFTD; Al Dap un dono di vita; Diocesi Ascoli, Anita Gasparrini: Custodiamo la vita, il più grande dono di Dio per ciascuno noi, il racconto della Veglia. Il dono più prezioso, di Michel HazanaviciusUna fiaba animata ambientata in Polonia, dentro un bosco attraversato da una ferrovia dove passano i treni diretti ad Auschwitz. Un bel film triste e malinconico ... sentieriselvaggi.it Il dono più prezioso: il film di Michel Hazanavicius che racconta la Shoah ai bambiniMichel Hazanavicius porta al cinema Il dono più prezioso, la storia di una neonata salvata dal destino e dell'eroismo delle persone comuni durante la Shoah ... iodonna.it **"Io sono come guardo"** - L'ultimo dono letterario di don Luigi Maria Epicoco è finalmente tra noi. Quante volte ci siamo fermati a chiederci: cosa vedo davvero quando guardo chi amo All'inizio, l'amore ci regala occhi nuovi. L'altro diventa universo, r - facebook.com facebook fa l’ultimo regalo allo Sporting Lisbona Conte e il Napoli sono pronti a goderselo #AlissonSantos #SportingNacional #LigaPortugal #DAZN x.com

