Il Pisa batte un colpo Genoa tre punti d' oro a Verona un Bologna stoico batte il Sassuolo

Il Genoa ottiene una vittoria importante sul campo del Verona con un punteggio di 2-0 grazie ai gol di Vitinha al 16' e Ostigard al 41' del secondo tempo. Il Pisa conquista tre punti contro un avversario non specificato, mentre il Bologna, con una prestazione di carattere, si impone sul Sassuolo. La partita tra Verona e Genoa si è giocata con una formazione 3-5-2, con Montipò tra i pali e Nelsson ed Edmundsson in difesa.