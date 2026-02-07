Il Mantova trova la vittoria nel recupero grazie a un gol di Mancuso allo scadere. La squadra di Modesto batte 2-1 il Bari, con un gol decisivo che fa esplodere di gioia il pubblico al “Martelli”. Con questa vittoria, i virgiliani lasciano la zona retrocessione e si avvicinano di più alla salvezza, mentre i biancorossi devono ora fare i conti con la sconfitta nel momento più delicato.

Mantova, 7 febbraio 2026 – Un gol allo scadere del recupero di Mancuso, a lungo inseguito dai Galletti nel mercato di gennaio, fa esplodere di gioia il “Martelli” e consente al Mantova di superare 2-1 un diretto concorrente nella lotta per la salvezza come il Bari, conquistando tre punti d’oro che in un colpo solo proiettano la squadra di Modesto fuori dalla zona retrocession e e rafforzano in modo significativo la voglia dei virgiliani di rimanere in B. Come è stato ribadito a più riprese nel dopo-partita, la strada da percorrere per scongiurare definitivamente le ansie della lotta per non retrocedere è ancora lunga, ma lo spirito, la tenacia e, per larghi tratti, anche il gioco messo in mostra con i pugliesi di Longo rappresentano una base fertile sulla quale costruire la sospirata permanenza nel torneo cadetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mancuso allo scadere: il Mantova batte 2-1 il Bari e si tira fuori dalla zona retrocessione

Il Bari subisce una sconfitta pesante sul campo del Mantova.

