Il forte vento abbatte il palo della pubblica illuminazione | auto danneggiata e multata
Nel rione balneare di San Leone, un palo dell'illuminazione pubblica si è abbattuto a causa delle intense raffiche di vento, danneggiando un’auto parcheggiata nelle vicinanze. La caduta del palo ha provocato anche una sanzione amministrativa nei confronti di un conducente coinvolto. Le raffiche di vento, che stanno interessando tutta la provincia, continuano a causare disagi e rischi nelle zone più esposte.
Palo dell'illuminazione pubblica “collassa” in viale Viareggio, nel “cuore” di San Leone. Le forti raffiche di vento che, da stamattina, stanno “spazzando” l'intera provincia hanno creato un concreto pericolo pubblico nel rione balneare. Viale Viareggio solitamente pullula di pedoni, scooter.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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