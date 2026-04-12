Il forte vento abbatte il palo della pubblica illuminazione | auto danneggiata e multata

Nel rione balneare di San Leone, un palo dell'illuminazione pubblica si è abbattuto a causa delle intense raffiche di vento, danneggiando un’auto parcheggiata nelle vicinanze. La caduta del palo ha provocato anche una sanzione amministrativa nei confronti di un conducente coinvolto. Le raffiche di vento, che stanno interessando tutta la provincia, continuano a causare disagi e rischi nelle zone più esposte.